Ρόκετς: Δεν θα πάρουν παίκτη μετά τον τραυματισμό του ΒανΒλίτ - Το δίδυμο που εμπιστεύονται

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν θα αποκτήσουν κάποιον παίκτη για να αντικαταστήσουν τον Φρεντ ΒανΒλίτ, αντιθέτως θα δώσουν περισσότερο χρόνο στους Ριντ Σέπαρντ και Άμεν Τόμπσον.

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ υπέστη ρήξη χιαστού λίγο καιρό πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, ωστόσο οι Χιούστον Ρόκετς δεν θα αποκτήσουν κάποιον παίκτη. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ ο οργανισμός πιστεύει στους Ριντ Σέπαρντ και Άμεν Τόμπσον και θα τους δώσει περισσότερα λεπτά.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, οι δυο τους θα περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια τους φέτος και θα έχουν πιο πολλές ευθύνες στο παρκέ. Βέβαια, την ίδια ώρα υπογραμμίζεται πως μετά τις 15 Δεκεμβρίου οι Ρόκετς μπορεί να κοιτάξουν στην αγορά για να αποκτήσουν περισσότερο βάθος (τότε θα μπορούν να γίνουν trade οι περισσότεροι free agents που υπέγραψαν σε ομάδες το καλοκαίρι).

Θυμίζουμε πως την περασμένη χρονιά ο άτυχος 31χρονος σε 60 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ.