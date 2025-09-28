Συνεχίζει την κόντρα με τον Αταμάν ο Σρέντερ: «Ευτυχώς ποτέ δεν θα είσαι ο προπονητής μου»

Ο Ντένις Σρέντερ συνεχίζει την κόντρα με τον Εργκίν Αταμάν, γράφοντας σε story του πως ευτυχώς ο Τούρκους κόουτς δεν ήταν ποτέ προπονητής του.

Κατά τη διάρκεια του Eurobasket 2025 δημιουργήθηκε μία κόντρα ανάμεσα στον Εργκίν Αταμάν και τον Ντένις Σρέντερ, η οποία ακόμα συνεχίζεται. Ο Γερμανός γκαρντ είχε ειρωνευτεί τον Τούρκο προπονητή, όταν βρισκόταν στο λεωφορείο με την Εθνική του.

Ο έμπειρος κόουτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Σρέντερ, τονίζοντας πως: «Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τα ζητήματα προσωπικότητάς του».

Ο 32χρονος παίκτης συνεχίζει το... beef, καθώς με story του σχολίασε τις δηλώσεις του Αταμάν. Τόνισε πως ευτυχώς ο «πράσινος» κόουτς δεν ήταν ποτέ προπονητής του και ανέφερε πως ο Αταμάν ακούγεται σαν... να πονάει.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ευτυχώς ποτέ δεν θα είσαι ο προπονητής μου. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την κόντρα. Εσύ το έκανες και είπες κάτι για εμάς. Οπότε αν θες όντως να κάνεις trash talking, πρέπει να το αποδεικνύεις και με τις πράξεις και εσύ δεν το έκανες. Συγγνώμη κόουτς.

Ακούγεσαι σαν να πονάς. Μόνο αγάπη όμως. Απλά θα είμαι ο εαυτός μου. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, γνωρίζουν».