Λέικερς: Ο Ρέντικ γνωρίζει την πίεση που υπάρχει για το πρωτάθλημα

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως αντιλαμβάνεται την πίεση που υπάρχει στους Λέικερς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ πλησιάζει και οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μεγάλες προσδοκίες, ειδικά μετά τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Οι «Λιμνάνθρωποι» θα έχουν από την αρχή της σεζόν τον Λούκα Ντόντσιτς και προσέθεσαν στο ρόστερ τους τους ΝτεΆντρε Έιτον, Μάρκους Σμαρτ και Τζέικ ΛαΒάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε ξεκάθαρο πως γνωρίζει την πίεση που υπάρχει στον οργανισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Νομίζω ότι στους Λέικερς υπάρχει πάντα πίεση. Έρχεσαι σε αυτό το κτίριο κάθε μέρα και σου θυμίζουν συνεχώς τι σημαίνει η υπεροχή των Λέικερς. Αυτό δεν αλλάζει, τουλάχιστον για μένα, από χρόνο σε χρόνο. Το άλλο μέρος αυτού που οι άνθρωποι πιθανώς θα θεωρούσαν εξωτερική πίεση για να προσπαθήσεις να κερδίσεις: νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξεις τα δικά σου εσωτερικά πρότυπα. Νιώθω ότι θέσαμε αυτά τα πρότυπα πέρυσι. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ παραγωγικό, όχι μόνο για μένα ως προπονητή, αλλά και για όλο το προπονητικό μου επιτελείο. Δημιούργησα σκόπιμα ένα περιβάλλον για τους νέους προπονητές μου – Μπο Λεβέκ, Λίντσεϊ Χάρντινγκ, Τάι μπότ, Μάικλ Ουέξλερ – και όλοι τους είχαν την ευκαιρία να εξελιχθούν. Είτε αυτό ήταν στις προπονήσεις πριν το draft, στο Summer League, είτε σε ό,τι κάναμε στο γυμναστήριο τους τελευταίους δύο μήνες.

Και τα παιδιά, οι παίκτες μας που ήταν στο γυμναστήριο κάθε μέρα από τα μέσα Αυγούστου, προετοιμάζονταν για το προπονητικό καμπ. Είναι η δουλειά που έχουν κάνει, αυτό είναι το πρότυπο που έχουμε θέσει εδώ. Αυτό είναι το πρότυπο που προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Είναι σταθερό. Δεν διαφέρει από χρόνο σε χρόνο ή από μέρα σε μέρα».