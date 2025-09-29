Ρέντικ για τον Σμαρτ: «Θα φέρει σκληράδα - Χρειαζόμαστε τη φωνή του»

Σε δηλώσεις του ο Τζέι Τζέι Ρέντικ αναφέρθηκε στον Μάρκους Σμαρτ και είχε μόνο τα καλύτερα να πει.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε αρκετές σημαντικές κινήσεις αυτή την off-season και μεταξύ άλλων υπέγραψαν τον Μάρκους Σμαρτ. Ο κορυφαίος αμυντικός της λίγκας το 2022 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα χρυσά και μωβ και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ πιστεύει πως θα φέρει την απαραίτητη σκληράδα στην ομάδα του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο κόουτς ανέφερε για τον Σμαρτ: «Θα φέρει σκληράδα. Ήδη του το είπα, χρειαζόμαστε τη φωνή του ως μέρος της επικοινωνίας. Το ανταγωνιστικό του πνεύμα. Και αμυντικά, πιθανότατα θα περάσει λίγο απαρατήρητος λόγω των δύο τελευταίων ετών, αλλά εξακολουθεί να βαθμολογείται σε σχεδόν κάθε μέτρηση στο 80% ή υψηλότερα, οπότε παραμένει ένας πολύ ευέλικτος αμυντικός.

Και για εμένα, πάντα ήταν λίγο υποτιμημένος playmaker. Νομίζω οι Όστιν και Λούκα θα είναι οι βασικοί μας χειριστές. Αλλά ο Μάρκους μπορεί να είναι ο δεύτερος χειριστής».