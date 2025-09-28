Το «αντίο» του Νιλικίνα στην Παρτιζάν: «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα, όλα συνέβησαν γρήγορα»

Ο Φρανκ Νιλικίνα είπε το δικό του «αντίο» στην Παρτιζάν και ευχήθηκε τα καλύτερα στον σύλλογο.

Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος έχει ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους» και έφτασε στην Αθήνα ώστε να ενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο 27χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και είπε το δικό του «αντίο» στην Παρτιζάν και στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Οικογένεια της Παρτιζάν,

Έχω ανάμεικτα συναισθήματα καθώς γράφω αυτό το μήνυμα, γιατί όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι αυτό είναι μέρος της διαδρομής.

Γκρομπάρι, σας ευχαριστώ! Με καλωσορίσατε πραγματικά σαν δικό σας μέλος και μου θυμίσατε γιατί ερωτεύτηκα αυτό το παιχνίδι εξαρχής.

Η αγάπη και το πάθος για το μπάσκετ ήταν αισθητά κάθε βράδυ στο Belgrade Arena και σε κάθε γήπεδο. Θα είναι πάντα τιμή μου που φόρεσα τα χρώματά σας.

Στους συμπαίκτες μου, τους αδελφούς μου και σε όλη την ομάδα, σας ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε: τις μάχες, τα γέλια, τις θυσίες. Δεθήκαμε πραγματικά. Σας εύχομαι μόνο το καλύτερο για την επόμενη σεζόν.

Καθώς κάνω αυτό το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, ήταν πραγματικά χαρά μου να είμαι μέρος αυτού του κεφαλαίου, το οποίο θα κουβαλάω μαζί μου και θα το θυμάμαι για πάντα.

Σεβασμός, ευγνωμοσύνη, εις το επανειδείν

Φρανκ».