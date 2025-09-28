Ντεκ: «Χαρούμενος που επέστρεψα στο παρκέ μετά από τέσσερις μήνες»

Ο Γκάμπριελ Ντεκ δεν έκρυψε την χαρά του που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Τενερίφη στο Super Cup.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ένιωσα καλά και είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο γήπεδο μετά από τέσσερις μήνες. Είμαι ευχαριστημένος με τη νίκη της ομάδας. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα, ειδικά στο Super Cup. Τώρα είναι ώρα να ξεκουραστούμε και να σκεφτούμε το αύριο. Η Βαλένθια είναι πολύ καλά οργανωμένη, με ένα πολύ βαθύ ρόστερ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να δούμε τι θα μας φέρει το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι οι τελικοί είναι πολύ δύσκολοι, αλλά είμαστε στη Ρεάλ Μαδρίτης για να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε».