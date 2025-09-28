Γιούλ: «Αυτό που μου έμεινε είναι η αντίδραση και η καρδιά της ομάδας»

Ο Σέρχιο Γιουλ μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup στάθηκε στην αντίδραση και την καρδιά που έδειξε η «Βασίλισσα».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς. Βρισκόμασταν λίγο πίσω στο σκορ. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητες της Τενερίφη. Είναι μια ομάδα που παίζει μαζί εδώ και πολύ καιρό. Αυτό που μου έμεινε είναι η αντίδραση της ομάδας και η καρδιά που δείξαμε στην τελευταία περίοδο για να επιστρέψουμε στο ματς και να φτάσουμε σε έναν ακόμη τελικό.

Δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας μας, η ομάδα ήταν λίγο ανήσυχη και νευρική για την απόδοσή της από την αρχή. Αυτό μας έβλαψε λίγο. Τελικά, καταφέραμε να βρούμε τις δυνάμεις μας, να ανατρέψουμε το σκορ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα παίξουμε σε έναν ακόμη τελικό».