Πίπεν: «Το All-Star Game χρειάζεται... νέο αίμα»

Ο Σκότι Πίπεν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο All-Star Game τονίζοντας πως το event χρειάζεται... νέο αίμα.

Στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια αλλάζουν το φορμάτ του All-Star Game, ώστε να καταφέρει να τραβήξει ξανά τον κόσμο.

Ο Σκότι Πίπεν σε δηλώσεις του ανέφερε πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αγωνιστεί... νέο αίμα στην διοργάνωση και όχι παίκτες που έχουν δώσει 19-29 φορές το «παρών».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην «MARCA»:

«Απλά πιστεύω ότι πρέπει να φέρουν "νέο αίμα". Οι παίκτες που επαναλαμβάνονται ως All-Stars για 17, 18 ή 20 χρόνια είναι άτομα που δεν θέλουν να είναι πια εκεί, και αυτό βλάπτει το παιχνίδι. Αν φέρουν νέο αίμα και αφήσουν τους νέους παίκτες να παίξουν, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι».