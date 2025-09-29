Πολ Τζορτζ για την περσινή χρονιά: «Έφτασα στον πάτο»

Ο Πολ Τζορτζ γνωρίζει πως η περσινή σεζόν ήταν απογοητευτική για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και για τον ίδιο, τονίζοντας πως το παιχνίδι του... έφτασε στον πάτο.

Ο Πολ Τζορτζ δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες στην πρώτη του σεζόν με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Ο 35χρονος δεν έκανε καλές εμφανίσεις (16,2 πόντοι, 5,3 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ σε 41 ματς) ενώ έμεινε και για αρκετό χρόνο στα «πιτς» λόγω τραυματισμών.

Μιλώντας στα Μέσα, ο Τζορτζ ρωτήθηκε για την σεζόν που ολοκληρώθηκε και ήταν ειλικρινής, τονίζοντας πως το παιχνίδι του... έφτασε στον πάτο.

Χαρακτηριστικά απάντησε: «Νομίζω ότι η υγεία μου βελτιώνεται συνεχώς. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι πολύ σημαντικές εν όψει της έναρξης της σεζόν, της πρεμιέρας. Πιστεύω ότι θα είμαι σε καλή κατάσταση, ελπίζω νωρίτερα παρά αργότερα. Δεν μπορεί να είναι χειρότερα από πέρυσι. Αυτή ήταν μια σεζόν που έφτασα στον πάτο».