Μονέκε: «Δεν υπάρχει λόγος να μην γίνω η καλύτερη εκδοχή μου - Θα ήταν υπέροχο να παίξω με τον Τεόντοσιτς»

Ο Τσίμα Μονέκε προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της νέας σεζόν και τόνισε πως δεν έχει λόγο να μην είναι ο καλύτερός του εαυτός φορώντας την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Ακόμη, υπογράμμισε πως θα ήθελε να αγωνιστεί δίπλα στον Μίλος Τεόντοσιτς.

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε αρκετές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι, με τον Τσίμα Μονέκε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που υπέγραψε με την σερβική ομάδα.

Μιλώντας στο «Meridian Sport» ο Μονέκε τόνισε πως δεν έχει λόγο να μην είναι ο καλύτερός του εαυτός και ξεκαθάρισε πως η ομάδα χρειάζεται καιρό ώστε να βρει χημεία. Έτσι, δεν θα αντιδράσει έντονα σε νίκες ή ήττες μέχρι το νέο έτος.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ως άτομο είμαι πολύ συναισθηματικός και εδώ νιώθω ότι με αγαπούν. Από τη στιγμή που έφτασα εδώ νιώθω όλη την θετική ενέργεια, είμαι χαρούμενος που θα ζήσω στο Βελιγράδι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Έχουμε δυνατότητες, αλλά όπως κάθε ομάδα με οκτώ, εννέα νέους παίκτες, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε. Δεν θα αντιδράσω σε καμία νίκη ή ήττα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, ου Δεκεμβρίου, αλλά πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες και είναι ευχάριστο να μας βλέπει κανείς.

Ο Νουόρα πέρασε μια περίοδο προσαρμογής με την Εφές, δεν ήταν ευτυχισμένος εκεί, δεν ήταν ο εαυτός του, αλλά τώρα βρίσκεται σε ένα μέρος όπου μπορεί να είναι ξανά ο εαυτός του. Θα έχει μεγάλη ευθύνη, του είπα πρόσφατα ότι θα τον θεωρήσω υπεύθυνο γιατί περιμένω πολλά από αυτόν, και περιμένω το ίδιο και από αυτόν για μένα, είμαστε και οι δύο από τη Νιγηρία, είμαστε καλοί εκτός γηπέδου, θα τον πιέζω κάθε μέρα.

Ο Γκράχαμ θα είναι επίσης επικίνδυνος. Είναι η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και θα χρειαστεί χρόνο για να ξαναβρεί τον εαυτό του. Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές και αμφιβολίες, αλλά πιστεύω σε αυτόν και θα συνεχίσω να το κάνω. Ξέρω ότι θα είναι σημαντικός για εμάς.

Θα ήταν υπέροχο να παίξω μαζί του (σ.σ. αναφέρεται στον Τεόντοσιτς), είναι καταπληκτικός, θρύλος, αλλά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αποσύρθηκε, του εύχομαι τα καλύτερα και τον ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις».