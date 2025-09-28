Σκαριόλο: «Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, μου άρεσε η αντίδρασή μας στο -15»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως έμεινε ευχαριστημένος από την αντίδραση της ομάδας του κόντρα στην Τενερίφη αλλά υπογράμμισε πως έχει ακόμα πράγματα να βελτιώσει το σύνολό του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα: «Ήταν ένας πολύ ισορροπημένος αγώνας, με τις δύο ομάδες να παίζουν σχεδόν εξίσου καλά για να κερδίσουν. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο, όταν ήμασταν 15 πόντους πίσω, καταφέραμε να αντιδράσουμε επιθετικά και με καλή άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τενερίφη σκόραρε 26 πόντους, που είναι ένας καλός αριθμός. Νομίζω ότι η διαφορά ήταν στα ριμπάουντ, που έκριναν την ισορροπία υπέρ μας».

Για την Τενερίφη: «Συγχαρητήρια στην Τενερίφη για τον τρόπο που παίζει τα τελευταία χρόνια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσεις τους έμπειρους παίκτες της».

Για την ομάδα του: «Θέλω επίσης να συγχαρώ τους παίκτες μου, γιατί έδειξαν την επιθυμία τους να μείνουν στο παιχνίδι και την ανταγωνιστικότητά τους. Προφανώς, μας έλειπε η ρευστότητα και θα μας λείπει για λίγο. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν θα κερδίζαμε στην επίθεση. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά αμυντικά τα πάμε αρκετά καλά. Παρόλα αυτά, δεχτήκαμε πόντους στην δεύτερη περίοδο, αλλά στο υπόλοιπο παιχνίδι παίξαμε καλά».

Για την επιστροφή του Ντεκ: «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά ως προπονητής πρέπει να έχεις το ένστικτο να παρακολουθείς τις προπονήσεις και να καταλαβαίνεις τι είδους αγώνα έχεις να αντιμετωπίσεις. Σε έναν αγώνα όπως αυτός, ένας παίκτης με εμπειρία, ανταγωνιστικότητα και την ψυχραιμία να μην κάνει λάθη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και αυτό ακριβώς έκανε».