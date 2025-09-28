Τζόουνς: «Θέλω να δείξω πως είμαι από τους καλύτερους γκαρντ στην Euroleague»

Ο Καρλίκ Τζόουνς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως θέλει να αποδείξει πως είναι από τους καλύτερους γκαρντ στην Euroleague.

Ο Καρλίκ Τζόουνς μίλησε στο «Meridian Sport» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο αστέρας της Παρτιζάν τόνισε πως δεν προσέθεσε κάτι νέο στο παιχνίδι του στην διάρκεια του καλοκαιριού αλλά βελτίωσε αυτά που ήδη κάνει. Ακόμη, υπογράμμισε πως θέλει να δείξει πως είναι από τους καλύτερους γκαρντ στην Euroleague.

«Δεν προσέθεσα κάτι νέο, πιο πολύ βελτίωσα όλα όσα κάνω. Θέλω να δείξω πως είμαι ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην Euroleague, αυτός είναι ο βασικός μου στόχος» ανέφερε ο 27χρονος.

Θυμίζουμε πως πέρσι είχε κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 34 αγώνες.