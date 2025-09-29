Λέικερς: Αν ανανεώσει ο Χατσιμούρα δεν θα μπορεί να γίνει trade

Αν οι Λος Άντζελες Λέικερς ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ρούι Χατσιμούρα πριν την έναρξη της νέας σεζόν, τότε δεν θα μπορούν να τον παραχωρήσουν σε κάποιο trade.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι ανανέωσαν το συμβόλαιο του Λούκα Ντόντσιτς, είδαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει opt-in και προσέθεσαν στο ρόστερ τους τους Τζέικ ΛαΒάρια, Μάρκους Σμαρτ και ΝτεΆντρε Έιτον.

Ο Ρομπ Πελίνκα έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει η ομάδα του να μπορεί να είναι ευέλικτη και να προχωρήσει σε αλλαγές αν χρειαστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που μόλις πέντε παίκτες έχουν εγγυημένο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-27 (Ντόντσιτς, Βαντερμπίλτ, ΛαΒάρια, Μπρόνι, Τιερό). Θυμίζουμε πως τότε μένουν ελεύθεροι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς, τους οποίους έχουν στο... στόχαστρό τους οι Λέικερς.

Ο Ρούι Χατσιμούρα βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και το επόμενο καλοκαίρι θα είναι free agent, εκτός αν ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ωστόσο, αν το κάνει αυτό πριν ξεκινήσει η σεζόν, τότε δεν θα μπορεί να γίνει trade για τους επόμενους έξι μήνες.

Αυτό σημαίνει πως αν οι «Λιμνάνθρωποι» του προσφέρουν επέκταση, τότε θα χάσουν ένα από τα μεγάλα assets τους για κάποιο μελλοντικό trade. Θυμίζουμε πως όταν ο Πελίνκα ρωτήθηκε για την περίπτωση του Χατσιμούρα, τόνισε πως οι Λέικερς πιστεύουν σε αυτόν αλλά δεν θα θέλησε να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση για το αν θα ανανεώσει.

Πέρσι, ο 27χρονος σε 59 ματς στην κανονική περίοδο μέτρησε 13,1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, ενώ σε 5 ματς στα play-offs είχε 14,8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.