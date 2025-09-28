Μούρινεν: «Όνειρό μου από όταν ήμουν πέντε χρονών η Euroleague - Η Παρτιζάν έχει σπουδαίο κόουτς»

Ο Μίκα Μούρινεν σε δηλώσεις του τόνισε πως η Euroleague μπορεί να του προσφέρει περισσότερα από το NCAA και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που θα αγωνιστεί στην Παρτιζάν.

Η Παρτιζάν προχώρησε σε μία κίνηση-έκπληξη, καθώς έκανε δικό της τον Μίκα Μούρινεν, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Eurobasket. Σε 8 ματς στην διοργάνωση με την Φινλανδία μέτρησε 6,6 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 11,1 λεπτά στο παρκέ.

Ο 18χρονος έφτασε στο Βελιγράδι και μίλησε στους δημοσιογράφους. Τόνισε πως μπορεί να πάρει περισσότερα πράγματα από την Euroleague παρά από το NCAA και υπογράμμισε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί μπροστά στους οπαδούς της ομάδας.

«Νιώθω καλά, επειδή ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πέντε το να παίξω στη Σερβία και στην Euroleague. Είδα μερικά ματς από σερβικές ομάδες και ξέρω πως η μπασκετική κουλτούρα είναι δυνατή εδώ και για αυτό μου αρέσει.

Η Παρτιζάν έχει σπουδαίο προπονητή, καλούς παίκτες, είναι η καλύτερη ευκαιρία για εμένα αυτή τη στιγμή και η Euroleague μπορεί να μου προσφέρει περισσότερα από το NCAA. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας» ανέφερε αφού προσγειώθηκε.