Εμπίιντ: «Θέλω να παίζω σε κάθε αγώνα»

Ο Τζοέλ Εμπίιντ σε δηλώσεις που παραχώρησε ανέφερε ότι ο κύριος στόχος του για την φετινή σεζόν είναι να επιστρέψει υγιής και να αγωνιστεί σε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορεί.

Ο έμπειρος σέντερ των Φιλαδέλφεια 76ερς, έπαιξε σε μόλις 19 αγώνες την περασμένη σεζόν, ενώ ακόμη δεν υπάρχει χρονική διάρκεια για την επιστροφή του στην δράση, με τον Εμπίιντ να εκφράζει την αισιοδοξία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος... Προφανώς, ο στόχος είναι να παίζουμε τακτικά και να μην βρεθούμε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι. Όλοι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι θέλω να παίζω. Θέλω να παίζω σε κάθε αγώνα.

Θα πρέπει να βλέπω τα πράγματα ημέρα με την ημέρα. Είμαι στον σωστό δρόμο. Εάν συμβεί κάτι, είναι εντάξει. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς να το διορθώσουμε και να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία μου».