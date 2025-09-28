Ο Γιουλ γλίτωσε την Ρεάλ από κάζο και την έστειλε στον τελικό

Οι Μαδριλένοι δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στην Τενερίφη, όμως επικράτησαν με 72-71, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στον τελικό του Super Cup Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσουν την Βαλένθια.

Η Τενερίφη όχι μόνο δυσκόλεψε την Ρεάλ αλλά πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 10 πόντων (35-45), με τον Σέρχιο Γιουλ να αναλαμβάνει δράση στη συνέχεια, οδηγώντας τους Μαδριλένους στην ανατροπή.

Η Ρεάλ, μάλιστα έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει comeback από το -10 στο ημίχρονο, σε αναμέτρηση για το Super Cup Ισπανίας, με τον Γιουλ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 12 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σερμαντίνι, που είχε 23 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 35-45, 55-60, 72-71.