Μπαρτζώκας: «Ντόρσεϊ και Ουόκαπ είναι σαν προσθήκες στην ομάδα»

Μετά την κατάκτηση του τουρνουά της Ρόδου ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Ουόκαπ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Πετύχαμε τον στόχο και φεύγουμε ευχαριστημένοι. Πάντα έχουμε σεβασμό για τους αντιπάλους, αντιμετωπίσαμε τον Προμηθέα και σε φιλικό. Στους 20 πόντους δώσαμε πολλές φορές τη μπάλα στα χέρια τους, σταματούσαμε να εκτελούμε.



Ο Προμηθέας πήρε αυτοπεποίθηση, σκόραρε πολλούς πόντους στο δεύτερο μέρος και αυτό είναι αδικαιολόγητο. Έπρεπε να έχουμε υπομονή και να αμυνθούμε καλύτερα. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά του, συγχαρητήρια στην ομάδα μας και στους φιλάθλους που ήρθαν για να μας συμπαρασταθούν.



Στην προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Ντόρσεϊ έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Ένιωθε πολύ καλά και νιώθαμε κι εμείς πολύ καλά με εκείνον. Πέρυσι υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι που δεν τον άφησαν να δείξει το ταλέντο του.



Αγαπάει το μπάσκετ, προπονείται σκληρά. Μας βοήθησε, βοήθησε και την Εθνική, είναι σε ένα περιβάλλον που ένας καλός σκόρερ μπορεί να αναδειχθεί. Χειρίζεται τη μπάλα καλά, είναι αλτρουιστής, αρχίζει και παίζει περισσότερο με τους άλλους και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας.



Κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, η κατάσταση των παικτών σωματικά και πνευματικά. Αυτός και ο Ουόκαπ είναι σαν προσθήκες για την ομάδα μας. Να εντάξουμε τους νέους, τον ΜακΚίσικ που δεν θα έρθει στην Ισπανία εξαιτίας ενός προβλήματος στους προσαγωγούς. Θα είμαστε σοβαρή ομάδα, θα μειώσουμε τις αυξομειώσεις στην απόδοσή μας και σιγά-σιγά θα γίνουμε αυτοί που θέλουμε».