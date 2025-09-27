Η ΚΑΕ Παναθηναικός τρολάρισε τον Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»! (pic)

Στον Παναθηναϊκό είδαν τα πανηγύρια στη Ρόδο και συμμετείχαν στη χαρά των νικητών. Δείτε τι ανέβασαν στα social media.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το «τριφύλλι» λίγο μετά το τέλος του μεγάλου τελικού στο τουρνουά της Ρόδου έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στον Προμηθέα.

«Συγχαρητήρια στους νικητές του Super Cup», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η σχετική ανάρτηση: