Μπαρτζώκας: «Είμαι χαρούμενος με τον πρώτο τίτλο της σεζόν - Μερικοί παίκτες μας έδειχναν σαν να βαριούνται μετά το +20»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νίκη στο τελικό του Super Cup μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του, αναφέροντας ότι μερικοί παίκτες του δεν αντέδρασαν σωστά μετά το +20, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φυσικά και έχει αυτός ο τίτλος τη σημασία. Είναι τέσσερις που διεκδικούνται. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μας που κατακτήσαμε τον πρώτο τίτλο. Αυτό που είπα χθες ότι ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά, σήμερα δεν ήμασταν! Υπήρξε ένα διάστημα όταν πήραμε τη διαφορά των 20 πόντων, ο καθένας ήταν μη αποφασιστικός, ξέφευγε από το πλάνο του παιχνιδιού, έδειχναν αρκετοί από τους παίκτες μας ότι βαριόντουσαν και περίμεναν να τελειώσουν το παιχνίδι.



Ο Προμηθέας έβαλε μία πιεστική πεντάδα και έπαιξε καλή άμυνα από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες, μείωσε στους 4. Εμείς διαχειριστήκαμε καλά μετά την κατάσταση, κυρίως με τον Παπανικολάου που ήταν κομβικός και “καθάρισε” το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σταθεροί χωρίς να έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.



Πασάρουμε πολύ την μπάλα, έχουμε διαφορετικούς τρόπους να σκοράρουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και ειδικά με την ενσωμάτωση των νέων παικτών. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σταθερά καλοί στην Ευρώπη και στις κομβικές στιγμές της χρονιάς».