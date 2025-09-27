Χολμς: «Ανυπομονώ να παίξω για τον Αταμάν και στο ΟΑΚΑ»

Ο Ρίσον Χολμς σε δηλώσεις του μίλησε για τη συνεργασία του με τον Εργκίν Αταμάν, τους συμπαίκτες του και έδειξε την ανυπομονησία του για να παίξει στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο σάιτ της Euroleague:

Για τον Αταμάν: «Είναι έξυπνος, φίλε. Είναι έξυπνος. Είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, παθιασμένος με τους παίκτες του. Το βλέπεις, το αποπνέει. Ανυπομονώ να παίξω για έναν τέτοιο προπονητή».

Για τους συμπαίκτες του: «Ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με το ρόστερ όταν ήρθα. Απλώς νομίζω ότι όλοι ήταν υπέροχοι μαζί μου, με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή, κι αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Όλοι με βοηθούν να κατανοήσω την ορολογία και τα σχετικά. Όλοι είναι απλώς καταπληκτικοί»,

Για τον τρόπο παιχνιδιού στην Euroleague: «Στην EuroLeague πρέπει να κατανοείς την τακτική, το πού πρέπει να βρίσκεσαι, πώς να στήνεις τα σκριν. Όλα είναι πολύ πιο τακτικά και προτιμώ να παίζω μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο, οπότε μου αρέσει. Νομίζω ότι απλώς είναι να παίζεις μπάσκετ με την ίδια νοοτροπία, να έχεις επίδραση κάθε φορά που πατάω στο παρκέ και να προσπαθώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Για το τι τον περιμένει στο ΟΑΚΑ: «Ανυπομονώ, ανυπομονώ. Μου στέλνουν βίντεο από οπαδούς για το τι να περιμένω από τότε που υπέγραψα, οπότε περιμένω με ανυπομονησία να το ζήσω από κοντά».

Για την εμπειρία μέχρι στιγμής στην Ελλάδα: «Είναι υπέροχα, το λατρεύω. Ακόμα και μόνο η θέα από το σπίτι μου, να βλέπω την παραλία και τέτοια πράγματα… είναι απίστευτη εμπειρία και ευκαιρία να παίξω μπάσκετ εδώ».

Για το ποιον συμπαίκτη του ανυπομονεί να αντιμετωπίσει στις προπονήσεις: «Το Ματίας Λεσόρ. Δεν έχουμε παίξει ο ένας απέναντι στον άλλον μέχρι τώρα, αλλά ξέρω τι φέρνει στο παρκέ και είμαι πολύ εξοικειωμένος μαζί του, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψει για να τον αντιμετωπίσω».