Υπέγραψε στους Κλίπερς ο Τζον Πουλακίδας

Στους Λος Άντζελες Κλίπερς θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Τζον Πουλακίδας. Σύμφωνα με τον Κιθ Σμιθ του «Spotrac», οι «Κλιπς» υπέγραψαν τον Ελληνοαμερικανό άσο σε Exhibit 10 συμβόλαιο.
Θυμίζουμε πως ο Πουλακίδας ήταν και στο Summer League με την ομάδα των Κλίπερς και σε 5 ματς μέτρησε σε 12,1 λεπτά στο παρκέ 1,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 0,2 μπλοκ.
The LA Clippers have signed John Poulakidas and Jahmyl Telfort to Exhibit 10 contracts, a league source told @spotrac.— Keith Smith (@KeithSmithNBA) September 27, 2025