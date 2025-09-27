Υπέγραψε στους Κλίπερς ο Τζον Πουλακίδας

Ο Τζον Πουλακίδας θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς υπέγραψε Exhibit 10 συμβόλαιο.

Στους Λος Άντζελες Κλίπερς θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Τζον Πουλακίδας. Σύμφωνα με τον Κιθ Σμιθ του «Spotrac», οι «Κλιπς» υπέγραψαν τον Ελληνοαμερικανό άσο σε Exhibit 10 συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο Πουλακίδας ήταν και στο Summer League με την ομάδα των Κλίπερς και σε 5 ματς μέτρησε σε 12,1 λεπτά στο παρκέ 1,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 0,2 μπλοκ.