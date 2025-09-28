Καρμέλο: «Είμαι έτοιμος να δουλέψω μαζί με τον Γιάννη»

Ο Καρμέλο Άντονι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να δουλέψουν μαζί, με τον 41χρονο φόργουορντ να δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Greak Freak

O Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε πρόσφατα την επιθυμία του να συνεργαστεί με τον Καρμέλο Άντονι, προκειμένου ο πολύπειρος φόργουορντ να του διδάξει κάποιες κινήσεις και την τεχνική του σουτ.

Ο 41χρονος, πλέον, άσος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Greak Freak δηλώνοντας έτοιμος να συνεργαστεί μαζί του.

Αναλυτικά τα οσα δήλωσε:

«Ο Γιάννης είναι ένας μαθητής του αθλήματος. Δούλεψε με τον Κόμπι για να πάρει την mamba νοοτροπία, με τον Γκαρνέτ για να βελτιώσει τη δυναμική στις κινήσεις του, με τον Ολάζουον για το post. Παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από τον καθέναν. Είμαι έτοιμος να δουλέψουμε μαζί»