Χίφι: «Η πρώτη μου φορά με τη Γαλλία ήταν αποτυχία, ήξερα ότι θα είμαι ο 12ος παίκτης»

Ο Ναντίρ Χίφι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πρώτη του συμμετοχή με τη Γαλλία στο Eurobasket και παραδέχτηκε την αποτυχία, όντας όμως σίγουρος πως θα τα καταφέρει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «La Parisien»:

«Με τη Γαλλία ήξερα ότι θα είχα τον ρόλο του 12ου παίκτη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν έρχεσαι στη γαλλική ομάδα με την ίδια νοοτροπία που μπορεί να έχεις σε έναν σύλλογο. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό σου.

Ήταν δύσκολο για μένα, το παραδέχομαι, επειδή έμεινα στον πάγκο χωρίς να μπορώ να κάνω τίποτα εναντίον της Γεωργίας. Ήταν λίγο δύσκολη περίοδος. Ήταν η πρώτη μου σεζόν με την εθνική ομάδα και ήταν σαφώς μια αποτυχία.

Είχα πολλές αποτυχίες στο παρελθόν και κάθε φορά κατάφερα να ανακάμψω. Στη Γαλλία μπορεί να έρθει πολύ γρήγορα ή μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω».