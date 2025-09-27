Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Νιλικίνα

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικινά έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Ο Φρανκ Νιλικινά αποτελεί το νέο μεταραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής των «ερυθρολεύκων».

Ο 27χρονος άσος έφτασε στην Αθήνα από το Βελιγράδι με καθυστέρηση μισής ώρας, αφού προσγειώθηκε στις 16:10 αντί για τις 15:40 που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει.

Πλέον ο Νιλικινά θα γνωρίσει τους ανθρώπους της ομάδας από την Κυριακής, καθώς η «ερυθρόλευκη» αποστολή βρίσκεται στο Ηράκλειο για το Super Cup.