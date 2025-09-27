Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Λούντμπεργκ δεν κλήθηκε στην προετοιμασία, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα»

Ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτιζάν, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ο Ίφε Λούντμπεργκ ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν από τη σερβική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Λούντμπεργκ είναι παίκτης της Παρτιζάν που δεν κλήθηκε στην προετοιμασία. Αυτό έχει κοινοποιηθεί στον ατζέντη του. Ό,τι κερδίζει βάσει του συμβολαίου του θα πληρωθεί επειδή δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν.

Είναι καλό παιδί, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που ήρθαν στην ομάδα. Η εκτίμηση του προπονητικού επιτελείου είναι ότι δεν ταίριαξε καλά στην ομάδα και η εκτίμηση είναι ότι είναι λιγότερο επιζήμιο για αυτόν να μην είναι στην ομάδα από το να συνεχίσει να πληρώνει το συμβόλαιό του.

Νομίζω ότι σύντομα θα βρει ένα νέο περιβάλλον επειδή είναι ένας σπουδαίος παίκτης και ένας σπουδαίος άνθρωπος».