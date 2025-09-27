Τζαμπάρι Πάρκερ: «Η σοβαρότητα του Ομπράντοβιτς με έκανε να πάω στην Παρτιζάν»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο κύριος λόγος που επέλεξε την Παρτιζάν ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο παρομοίασε με τον Μάικ Σιζέφσκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

Για τη μετακίνησή του στην Παρτιζάν: «Ο ατζέντης μου είχε διασυνδέσεις στην Ευρώπη, άρχισε να επικοινωνεί με ομάδες και ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν από τους πρώτους που τηλεφώνησαν, μαζί με μερικούς άλλους. Αυτό που έκανε τη διαφορά για μένα ήταν η σοβαρότητα του Ομπράντοβιτς. Μου θύμισε μερικούς από τους προηγούμενους προπονητές μου, όπως τον Μάικ Σιζέφσκι. Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν, έναν προπονητή σαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς».

Για το αν μίλησε με τον Κέβιν Πάντερ πρώτα: «Φυσικά. Μιλούσαμε συχνά για την Παρτιζάν. Αυτός και εγώ έχουμε μια υπέροχη φιλία, μου αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Με έκανε πιο εύκολα να επιλέξω την Παρτιζάν. Αυτό που με γοήτευσε ιδιαίτερα ήταν όταν έπαιξα εναντίον της Παρτιζάν με την Μπαρτσελόνα, υπήρχαν περισσότεροι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο από οπαδούς της Μπαρτσελόνα. Τότε ήταν που μου έγινε σαφές περί τίνος πρόκειται».