Αυτοκριτική από τον Πεναρόγια μετά την ήττα από τη Γέιδα: «Πρέπει να βελτιωθούμε»

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε από τη Γέιδα σε φιλικό προετοιμασίας πριν την εκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και ο Χουάν Πεναρόγια έκανε την αυτοκριτική του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση, δεν ήμασταν ρευστοί. 22 λάθη είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Ωστόσο, είχαμε καλά διαστήματα.

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι παίκτες προέρχονται από τραυματισμούς, άλλοι πρέπει να ελέγχουν τον χρόνο παιχνιδιού τους, άλλοι προέρχονται από το Εurobasket και άλλοι που δεν έχουν παίξει μπάσκετ θα αντιμετωπίσουν αντιπάλους όπως η Γέιδα, η οποία έπαιξε physical παιχνίδι.

Επιταχύνουμε ή προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, αν και θέλουμε να κερδίσουμε, χωρίς να επικεντρωθούμε πολύ στο αποτέλεσμα, κάτι που δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε από την Τρίτη.

Θα πρέπει να βελτιωθούμε προπονούμενοι στις δύο εναπομείνασες προπονήσεις πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε τώρα στην προετοιμασία, επειδή έπρεπε να εξετάσουμε άλλα πράγματα. Αλλά είναι σαφές ότι τα επίσημα ξεκινούν την Τρίτη και θα πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα τους ρόλους. Αν και παίζουμε πολλά παιχνίδια και όλοι πρέπει να παίξουν, οι εναλλαγές σίγουρα θα είναι διαφορετικές».