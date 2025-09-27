Αποθέωσε τον Σκαριόλο ο Γιουλ: «Είναι πολύ μεθοδικός προπονητής, έρχεται με ενθουσιασμό»

Ο Σέρχιο Γιουλ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Σέρχιο Σκαριόλο, τονίζοντας πως έχει τον δικό του τρόπο σκέψης στο μπάσκετ, κάτι που θα φτάσει τη Ρεάλ σε επιτυχίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο ισπανικό Eurohoops:

Για τον Σκαριόλο: «Οι πρώτες μέρες πήγαν πολύ καλά. Ο Σκαριόλο είναι ένας πολύ μεθοδικός, πολύ απαιτητικός προπονητής. Έρχεται εδώ με πολύ ενθουσιασμό. Ανυπομονούσε για την πρόκληση της επιστροφής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε μακριά αυτή τη σεζόν και να γιορτάσουμε πολλούς τίτλους με τους οπαδούς

Το στίγμα του στο γήπεδο είναι ήδη αισθητό. Ο Σκαριόλο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του από την πρώτη μέρα. Έχει τη δική του μέθοδο εργασίας, η οποία είναι διαφορετική από αυτήν που είχαμε συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια με τον Πάμπλο Λάσο και τον Τσους Ματέο. Έχει την προσωπική του σφραγίδα, τον δικό του τρόπο να κάνει τα πράγματα. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να ξεκινήσουμε από το 100%».

Για την κατάσταση του ίδιου: «Σωματικά, νιώθω καλά. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να φτάσω σε αυτό το ορόσημο. 20 σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης... είναι εύκολο να το λες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να είσαι με την ίδια ομάδα για τόσο πολύ καιρό. Είμαι περήφανος για την καριέρα μου και ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα σεζόν».