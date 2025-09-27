Νικολαΐδης: «Η περσινή σεζόν μας δίδαξε πάρα πολλά»

Ο γκαρντ του Αμαρουσίου, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν της ομάδας του, ενώ μετέφερε και τις εμπειρίες του από το φετινό του καλοκαίρι στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών.

Αναλυτικά είπε:

Για την προετοιμασία του Αμαρουσίου ενόψει της νέας σεζόν: «Έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με πέρυσι, από τους παίκτες, το επιτελείο μέχρι το γήπεδο, εννοείται προς το καλύτερο. Αυτά έχουν κάνει την ομάδα να αλλάξει επίπεδο στα γύρω της και προσπαθούμε να αλλάξουμε επίπεδο και μπασκετικά. Θεωρώ ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας στην Τουρκία, δεν είχαμε δυνάμεις και πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Μπορούσαμε να νικήσουμε και τα δύο παιχνίδια, ήμασταν καλύτεροι και από τις δύο αντιπάλους μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, μιας και είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Το ότι χάσαμε μας βοήθησε για να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί δεχτήκαμε μια γερή “σφαλιάρα” που μας δείχνει πως έχουμε ακόμα πολύ δρόμο».

Για τους φετινούς στόχους: «Πέρυσι ήταν μια δύσκολη σεζόν, λέγαμε αρκετά και υπήρχαν μεγάλες βλέψεις. Μάθαμε να μη λέμε πολλά, γιατί το πώς κατέληξε η περσινή σεζόν μάς δίδαξε πάρα πολλά. Στοχεύουμε σίγουρα στο να αλλάξουμε επίπεδο, εντός και εκτός μπάσκετ. Να δουλεύουμε κάθε μέρα, να παίζουμε ένα όμορφο μπάσκετ που θα χαίρεται ο κόσμος να το βλέπει και εννοείται να παίζουμε ένα μπάσκετ που θα κερδίζει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τους ξένους παίκτες της ομάδας που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα: «Μόνο ο Σάλας και ο Κινγκ δεν έχουν παίξει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που οι υπόλοιποι ξένοι έχουν παίξει εδώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως είναι πάρα πολύ δυνατό και ότι είναι από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Βοηθάει το ότι ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Ένα ακόμα πολύ μεγάλο “συν” είναι ότι όλοι έχουν έρθει με κίνητρο, θέλουν να παίξουν και να πάνε παραπάνω».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Αυτό το “χτίζεις” κάθε μέρα απ’ την προπόνηση και απ’ το τι χρειάζεται η ομάδα. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα μικρά πράγματα που θα κάνουν την ομάδα να κερδίσει. Ο ρόλος του κάθε παίκτη στην ομάδα είναι να κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι του στο κάθε ματς ώστε να κερδίσει η ομάδα. Αυτό είναι που μετράει, δε μας νοιάζει πόσους πόντους θα βάλει ο καθένας».

Για τους προσωπικούς του στόχους φέτος: «Σίγουρα ένας προσωπικός μου στόχος είναι να γίνω πιο σταθερός και πιο χρήσιμος για την ομάδα σε όλους τους τομείς. Είναι κάτι που το δουλεύω καθημερινά με τους προπονητές και τον κόουτς Παπαθεοδώρου, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση που παίζω το πιο σημαντικό είναι να είσαι σταθερός, να ξέρει η ομάδα και ο προπονητής πως κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο, ανεξαρτήτως αν είσαι στη μέρα σου ή όχι, θα δώσεις κάποια σίγουρα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την ομάδα. Οπότε νούμερο ένα για εμένα είναι να σταθεροποιήσω την απόδοσή μου σε κάθε ματς. Βελτιώνομαι καθημερινά σε όλους τους τομείς γενικά, προσπαθώ να δουλεύω τα πάντα».

Για τις εμπειρίες του από την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών: «Ήταν μια πολύ ωραία και πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν θέλω να κρυφτώ, στεναχωρήθηκα όταν έμαθα πως δε θα είμαι στην τελική δωδεκάδα, δε στόχευα να είμαι απλά μέρος της προετοιμασίας. Ήταν μάθημα για ‘μένα αυτό και κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να βρεθώ στην τελική δωδεκάδα στο μέλλον».