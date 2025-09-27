Μούρινεν: «Δεν αλλάζει το πλάνο μου, θα πάω σε κολέγιο το 2026 και στο NBA Draft το 2027»

Ο Μίκα Μούρινεν ανέλυσε τους λόγους που τον έκαναν να πάει στην Παρτιζάν και εξήγησε το μελλοντικό σχέδιό του.

Ο Φινλανδός φόργουορντ, που έκανε... θραύση στο EuroBasket, ανακοινώθηκε από την Παρτιζάν, σε μια μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση.

Ο ίδιος μιλώντας στο "Yle" ξεκαθάρισε τους λόγους πίσω από την απόφασή του, λέγοντας: «Μετά το EuroBasket έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω με την προηγούμενη ομάδα μου στην Αριζόνα ή αν θα δοκιμάσω κάτι νέο. Κοιτάξαμε όλες τις επιλογές και εκείνη της Παρτιζάν μου φάνηκε η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, από τότε που ήμουν παιδί ονειρευόμουν να παίξω μπροστά στον κόσμο στη Σερβία, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία», για να συμπληρώσει:

«Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος και ανυπομονώ να μπω στην ομάδα. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Θέλω να βελτιωθώ και για να το πετύχω έχω ανάγκη από έναν κόουτς που ζητάει πολλά από εμένα και είναι σκληρός».

Βέβαια, ο Μούρινεν τόνισε πως το μελλοντικό πλάνο του δεν αλλάζει. Ο ανερχόμενος παίκτης ξεκαθάρισε πως το επόμενο καλοκαίρι θα σκεφτεί πρωτίστως την προοπτική του NCAA, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στο NBA Draft 2027.

«Το πλάνο μου παραμένει ίδιο. Μετά τη σεζόν σκοπεύω να πάω στο κολέγιο και να βρεθώ στο NBA Draft το 2027. Στη Σερβία θα κάνω μια στάση, προς το παρόν. Αν πάνε όλα καλά και μου αρέσει η κατάσταση, μπορεί να μην πάω στο κολέγιο πριν από το draft. Όμως, δεν νομίζω πως θα συμβεί αυτό, γιατί θέλω την εμπειρία από το κολεγιακό πρωτάθλημα», είπε.