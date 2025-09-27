Τρέχει ο ΕΣΑΚΕ με προσκλήσεις να γεμίσει τον τελικό του τουρνουά της Ρόδου

Μετά το μεγαλοπρεπές εμπορικό φιάσκο με υπογραφή Μελή, Ρεντζιά, Λεπενιώτη και τους 200+800 θεατές στις δύο ημιτελικούς, ο ΕΣΑΚΕ επιχειρεί με τη βοήθεια των τοπικών φορέων να μαζέψει κόσμο στο γήπεδο για τον τελικό Ολυμπιακός-Προμηθέας.

Καταστάσεις που παραπέμπουν σε άλλες χώρες κι άλλες δεκαετίες θυμίζει ο τελικός του τουρνουά της Ρόδου καθώς μόνο τις… δυνάμεις του στρατού δεν έχουν επιστρατεύσει για να καλύψουν τις τρύπες από το κλειστό που διεξάγεται χθες και σήμερα το Super Cup.

Η τριανδρία που καθοδηγεί τις εξελίξεις και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, ήθελε πάση θυσία να οδηγήσει τη διοργάνωση σε… κατάκτηση άνευ αγώνων και τελικώς το πέτυχε με μεγάλο χαμένο όμως το κοινό συμφέρον του μπάσκετ.

Αποτέλεσμα ήταν η πρωτοφανώς θλιβερή εικόνα που παρουσίασε χθες το κλειστό αφού στον πρώτο ημιτελικό είχε 200 θεατές και στον δεύτερο 800 παρότι αγωνιζόταν η δεύτερη πιο εμπορική και λαοφιλής ομάδα του ελληνικού μπάσκετ.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, από χθες υπάρχει κινητοποίηση στον ΕΣΑΚΕ ώστε να διατεθούν προσκλήσεις σε σχολεία, μαθητές και οργανισμούς προκειμένου σήμερα στις 20:00 να κατορθώσουν να φέρουν έναν ικανό αριθμό θεατών που δε θα ολοκληρώσει την εικόνα ντροπής ενός τουρνουά που κάποτε ήταν το grand opening της σεζόν και πλέον αποτελεί πειραματόζωο που οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε πρόωρο τέλος ως διοργάνωση. Η αλαζονεία και τα μικροσυμφέροντα, βλέπετε…