Σίξερς: Ο Ούμπρε εξήγησε γιατί έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα

Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ εμφανίστηκε με νέο look στη media day των Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς και εξήγησε γιατί προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.

Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ, που βρίσκεται στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τους Σίξερς, εμφανίστηκε με κόκκινο μαλλί στη media day της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια και η νέα στιλιστική του επιλογή έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Προφανώς, ο Ούμπρε ρωτήθηκε για το look του και έδωσε μια... αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα απάντηση.

«Ήθελα μια αλλαγή. Βασικά, ήθελα απλά να φέρω αυτή τη "φωτιά" τόσο μέσα μου, όσο και στην εξωτερική μου εμφάνιση. Επομένως, νομίζω πως θα το νιώθετε και εσείς αυτό, όταν με βλέπετε να αγωνίζομαι».