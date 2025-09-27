GM Ντουμπάι: «Ο Πετρούσεφ επέλεξε να φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα για προσωπικούς λόγους»

Ο GM της Ντουμπάι BC, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, στάθηκε στο... σίριαλ με τον Φίλιπ Πετρούσεφ και εξήγησε πως ο Σέρβος δεν ήθελε να συνεχίσει στο Βελιγράδι για προσωπικούς λόγους.

Ο general manager της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μιλώντας στο "Sportklub" αναφέρθηκε στην απόκτηση του Πετρούσεφ και σημείωσε:

«Είχαμε μια ευκαιρία όταν ο Φίλιπ εξέφρασε την επιθυμία του να μην μείνει στο Βελιγράδι για προσωπικούς λόγους. Όταν προέκυψε αυτή η προοπτική για εμάς, αποφασίσαμε να δράσουμε. Μιλήσαμε επίσης με τον μάνατζέρ του, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, καθώς και με τον Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να κατανοήσουμε την κατάσταση. Έχουμε καλές σχέσεις και με τα δύο σερβικά κλαμπ και όλα έγιναν με διαφάνεια», για να συνεχίσει λέγοντας:

«Πιστεύω ότι κάναμε μια εξαιρετική κίνηση και ότι η απόφαση του Φίλιπ ήταν καλή τόσο για εκείνον όσο και για εμάς. Γνωρίζει πολλούς ανθρώπους στον οργανισμό μας, υπάρχει επίσης μια δυνατή βαλκανική κοινότητα στο Ντουμπάι, κάτι που έκανε την απόφασή του πιο εύκολη».