Τερζής: «Να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, ό,τι καλύτερο για εμένα η Δόξα»

Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας, Θοδωρής Τερζής, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Pre season» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Γ.Σ. Σοφάδων (27/09): «Οι Σοφάδες είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Έχουν ένα ρόστερ που μπορεί να γίνεται ένα rotation και να κρατούν ένα υψηλό επίπεδο έντασης και αγωνιστικού ρυθμού. Έχουν καλές συνεργασίες, κυκλοφορούν καλά τη μπάλα, μπορούν να σουτάρουν και να σκοράρουν αρκετά τρίποντα μες στο παιχνίδι. Έχουν ενθουσιασμό και ένταση, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού με τον οποίον παίζουν. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα, να διαχειριστούμε κάποια πράγματα, κυρίως τα συναισθήματά μας, να ματσάρουμε την ενέργειά τους, να είμαστε σκληροί και να σημαδέψουμε πάνω στα αδύναμα στοιχεία του αντιπάλου».

Για το πώς προσεγγίζουν τα ματς του Κυπέλλου: «Έχουμε παίξει δύο αγώνες κυπέλλου. Ο πρώτος ήταν με την Α.Ε. Βαρθολομιού και την Τετάρτη (24/09) με τον Απόλλωνα Πάτρας. Είμαστε μια ολοκαίνουργια ομάδα, πέραν από κάποια παιδιά που έμειναν από πέρυσι, όπως ο Σαχπατζίδης και ο Λεγκίκας. Για εμάς είναι όλα καινούργια και πρέπει να “χτίσουμε” πράγματα απ’ την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να “χτίζουμε” μια νοοτροπία, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίζουμε τους αγώνες. Στο τελευταίο ματς με τον Απόλλωνα είχαμε πάει με την προσέγγιση να το κερδίσουμε. Προφανώς και αν δε χάναμε δε θα γινόταν κάτι σπουδαίο, αλλά είχαμε κάνει scouting, είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Επειδή είναι και λίγες οι μέρες, θέλουμε να έχουμε μια καλή εικόνα και θα παίξουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι με τους Σοφάδες, γιατί βρισκόμαστε στη διαδικασία του να φτιάχνουμε τη νοοτροπία μας».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του: «Η ετοιμότητα δεν ξέρω πώς θα είναι σε όλες τις ομάδες. Η προετοιμασία είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες. Δε μπορούμε να πούμε ότι κάποια ομάδα είναι έτοιμη σε ικανοποιητικό βαθμό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι το επόμενο Σάββατο (04/10) για να παίξουμε αυτό το πολύ δύσκολο ματς που παίζουμε εκτός έδρας (σ.σ. με ΝΕ Μεγαρίδος). Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, σκληροί και να βρισκόμαστε μέσα στο ματς καθ’ όλη τη διάρκειά του μήπως γίνει κάτι θετικό για εμάς στο τέλος».

Για τον φετινό στόχο της Δόξας Λευκάδας: «Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς είμαστε σε σχέση με την κατηγορία. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα, η καθημερινότητά μας να είναι καλή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και ένα καλό κλίμα μεταξύ μας. Έχουμε τρεις έμπειρους που ξέρουν πολύ καλά την κατηγορία και είναι πολύ καλοί παίκτες για την Elite League και τα υπόλοιπα παιδιά είναι πιο νέα και θέλουν να δουλέψουν και να κάνουν το step-up. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε όλο αυτό, μαζί και με τους ξένους μας. Θέλουμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, με ενέργεια, που μπορεί να παίξει ένα πολύ όμορφο στο μάτι μπάσκετ. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δύσκολο, οπότε δε μπορούμε να πούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλουμε να έχουμε κάνει τις νίκες που πρέπει ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να στοχεύσουμε στα play-offs».

Για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Δόξας Λευκάδας: «Επειδή μού αρέσει πολύ η δουλειά και το μπάσκετ, ήταν μια ευκαιρία και τη δέχθηκα προφανώς. Για ‘μένα είναι ό,τι καλύτερο που βρίσκομαι εδώ αυτήν τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που δουλεύω μες στο γήπεδο, που κάνω τη δουλειά με τους αθλητές. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα, που θα είναι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό».

Για την προσωπική του εξέλιξη προπονητικά: «Πιστεύω πως υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκινάει και τι background έχει για να φτάσει σε μια κατάσταση. Για να πω την αλήθεια, με τη φετινή χρονιά πάνω-κάτω έχω περάσει απ’ όλα τα επίπεδα στις εθνικές κατηγορίες. Δεν κοιτάω την εξέλιξή μου, κοιτάω να κάνω τη δουλειά, να μου αρέσει το μπάσκετ και στο τέλος κάθε χρονιάς να έχω πάρει πράγματα. Αυτό είναι το σημαντικό για εμένα».