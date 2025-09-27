Νέος πρόεδρος Φενέρμπαχτσε: «Ελπίζω πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι τίτλοι»

Ο νέος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, στάθηκε στην κατάκτηση του Super Cup από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τόνισε πως ελπίζει ότι θα έρθουν κι άλλα τρόπαια στον σύλλογο.

Ο Σαντετίν Σαράν ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε μετά την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου ως πρόεδρος της «Φενέρ» και απάντησε:

«Είμαι περήφανος. Είναι πηγή υπερηφάνειας να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Αυτό είναι το πρώτο μου τρόπαιο, το μεγαλύτερο μπασκετικό τρόπαιο στην Τουρκία. Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλοι τίτλοι. Θέλω να δώσω στη συγχαρητήρια στον προπονητή, στους παίκτες, στον Αλί Κοτς και τον κύριο Σερτάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Εύχομαι να έχουμε πολλές ακόμα νίκες».

Στη συνέχεια, είπε: «Κάναμε ένα βήμα προς την ενότητα και την αλληλεγγύη εντός του συλλόγου. Αυτή η κούπα δεν θα είχε την ίδια γεύση αν δεν υπήρχε ενότητα. Ειλικρινά, αυτό σκέφτομαι...».