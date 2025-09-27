Κόουλ Άντονι: «Θα είναι... θρυλική η συνεργασία μου με τον Γιάννη»

Ο νέος γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς, Κόουλ Άντονι, δήλωσε ανυπόμονος για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και υποστήριξε πως οι δυο τους μπορούν να δημιουργήσουν κάτι... θρυλικό.

Ο πρώην παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ μίλησε στο "Athletic" και τόνισε για την επικείμενη συνεργασία του με τον "Greek Freak": «Η ευκαιρία να τρέχω plays δύο παικτών με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι θρυλική».

Επιπλέον, συμπλήρωσε για την μετακίνησή του στα «ελάφια»: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στο Μιλγουόκι. Νιώθω πραγματικά σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα έπειτα από πέντε χρόνια στο Ορλάντο. Προφανώς, αγάπησα την παρουσία μου εκεί, αλλά οι Μπακς μοιάζουν σαν ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα μου».