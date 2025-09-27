«Θέλουμε να μείνει ο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν μέχρι το τέλος της καριέρας του»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε για το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που εκπνέει το 2026 και τα «θέλω» της σερβικής ομάδας.

Αναλυτικά όσα τόνισε ο Μιχαΐλοβιτς:

«Το συμβόλαιο του Ζέλικο λήγει στο τέλος της σεζόν, όπως ολοκληρώνεται και το δικό μου. Δεν μπορώ να ανανεώσω μόνος μου ένα συμβόλαιο. Πρώτα πρέπει να καθοριστεί ποιοι θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά να αποφασίσουμε ποιος θα δώσει το νέο συμβόλαιο. Ξέρω ότι η συμφωνία τελειώνει.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πάνω απ’ όλα φίλος μου και, επιπλέον, ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσει ποτέ κανείς να φτάσει τα επιτεύγματά του.

Μπορώ να πω ότι θέλω να μείνει μέχρι το τέλος της καριέρας του στην Παρτιζάν. Πιστεύω πως είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτόν τον οργανισμό, ο λόγος που αποκτήσαμε σεβασμό και σημασία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ως Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, προσωπικά θέλω να παραμείνει στην Παρτιζάν για πάντα, μέχρι το τέλος της προπονητικής του πορείας».