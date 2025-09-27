Ντε Λαρέα: «Τα πρότυπά μου είναι ο Ρούμπιο και ο Ροντρίγκεθ»

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα αναφέρθηκε στα πρότυπα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στο... όνειρο του ΝΒΑ.

Ο ανερχόμενος γκαρντ της Βαλένθια, που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσω της παρουσίας του στο EuroBasket 2025, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην "AS" μίλησε για το potential που έχει και ανέφερε: «Αυτό θα φανεί με τον χρόνο, αλλά εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο να δουλέψω ώστε να φτάσω αυτό το ταβάνι όσο πιο ψηλά γίνεται. Είμαι χαρούμενος τώρα και πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω για να πάω όσο πιο μακριά μπορώ», ενώ για το αν θα μπορούσε να «μεταπηδήσει» στο ΝΒΑ είπε:

«Είναι μια επιλογή. Στο τέλος, είναι το όνειρο κάθε μπασκετμπολίστα. Για μένα, το ΝΒΑ είναι ένα όνειρο».

Από εκεί και πέρα, ο 20χρονος παίκτης ρωτήθηκε και για τα πρότυπα που είχε, ξεχωρίζοντας τον Ρίκι Ρούμπιο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

«Πάντα μου άρεσαν ο Ρίκι και ο "Τσάτσο". Όταν ήμουν παιδί, τους έβλεπα πάντα στην τηλεόραση όποτε έπαιζαν με την εθνική ομάδα. Ήθελα να παίξω πόιντ γκαρντ και αυτοί έπαιζαν σε αυτή τη θέση. Έπαιζαν διαφορετικά απ’ ό,τι παίζω εγώ τώρα. Είμαι πιο ψηλός και αυτό δεν είναι συνηθισμένο για έναν πλέι μέικερ, αλλά τους παρακολουθούσα και πάντα μου έδειχναν λεπτομέρειες από τις οποίες μάθαινα. Ήταν σπουδαία πρότυπα. Μάλιστα, έπαιξα με τον Ρίκι στα τελευταία του χρόνια με την εθνική ομάδα».