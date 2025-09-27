Πέτγουεϊ: «Ήταν πολύ εύκολη απόφαση να επιστρέψω στη δράση για το Ρέθυμνο»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, που επέστρεψε στα παρκέ έπειτα από 7 χρόνια για λογαριασμό του αγαπημένου του Ρεθύμνου, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Pre season» του EOK WebRadio και αποκάλυψε τους λόγους που τον έκαναν να πάρει αυτήν την απόφαση, καθώς και τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά είπε:

Για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση: «Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για εμένα. Το 2009 ξεκίνησα να παίζω στην Ελλάδα με τον Ηλυσιακό και τώρα ξεκινάω για… δεύτερη φορά. Με το Ρέθυμνο είχα τις δύο καλύτερες χρονιές της καριέρας μου. Απολάμβανα το μπάσκετ, την πόλη, την κουλτούρα, την κοινωνία. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία για εμένα και πάντα θα θυμάμαι με καλές αναμνήσεις εκείνον τον καιρό. Στο Ρέθυμνο γνώρισα την σύζυγό μου και τώρα έχουμε και ένα παιδάκι και μένω εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση».

Για το πώς προέκυψε η πρόταση του Ρεθύμνου: «Όταν ανέβηκαν κατηγορία την περασμένη σεζόν, είδα στο instagram την ανάρτηση για την κατάκτηση του τοπικού πρωταθλήματος και απλά ρώτησα στα σχόλια “Μπορώ να έχω ένα συμβόλαιο;”. Την επόμενη μέρα, με πλησίασε η ομάδα, με πλησίασε ο κόουτς και μου είπαν να έρθω. Τελικά όλα αποδείχθηκαν πάρα πολύ εύκολα».

Για τα συναισθήματά του: «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω σε αυτό το επίπεδο. Είμαι δίπλα σε νεαρά παιδιά που προσπαθούν να μάθουν πράγματα και να βρουν τον δρόμο τους στο μπάσκετ. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι δίπλα τους. Θα είναι διαφορετικό για εμένα, γιατί κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Θα μάθω από τα νεαρά παιδιά και αυτά θα μάθουν πράγματα από εμένα. Θα είναι μια καλή πρόκληση για εμένα πνευματικά κα σωματικα. Θέλω να δώσω πράγματα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Θέλω πάντα να κερδίζω και αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος φέτος, να κερδίζει η ομάδα».

Για το ότι στην ανακοίνωση του Ρεθύμνου γράφει «Ο Πέτγουεϊ ξεχώρισε όχι μόνο για τις αθλητικές του ικανότητες, αλλά και για τον χαρακτήρα του»: «Αυτό δείχνει το πώς είμαι σαν άνθρωπος και ότι ο κόσμος με εκτιμάει και σαν άνθρωπο πέρα από το μπάσκετ. Αυτό σημαίνει πολλά για εμένα, ότι με εκτιμούν σαν άνθρωπο και όχι μόνο σαν έναν παίκτη μπάσκετ. Έχω ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα και τον κόσμο του Ρεθύμνου».

Για το αν γνωρίζει πράγματα για τη National League 2: «Έχουμε παίξει μερικά φιλικά και είδα και το ματς του Κυπέλλου. Είδα πως υπάρχουν έμπειροι παίκτες, κυρίως ψηλοί, το παιχνίδι έχει πολλές σωματικές επαφές, οπότε θέλω να δώσω πολλά παραπάνω στην άμυνα. Είναι πολύ physical το παιχνίδι, οπότε θα είναι δύσκολο για εμένα γιατί είμαι 40 χρονών. Παρ’ όλα αυτά, αγαπάω τις προκλήσεις, οπότε είμαι ενθουσιασμένος».

Για το τι θα συμβουλεύσει τα νεαρά παιδιά της ομάδας: «Το πρώτο πράγμα που θα τους πω είναι να είναι προσγειωμένοι. Να μάθουν ότι όλα γίνονται με σκληρή δουλειά και στη ζωή προχωράς με τον σκληρό τρόπο. Πρέπει να πηγαίνεις σταδιακά για να πετύχεις. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ όταν ήμουν μικρότερος δεν άκουγα όταν μού έλεγαν».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιον η Ελλάδα: «Είναι δεύτερο σπίτι μου. Έχω εντρυφήσει στην κουλτούρα αρκετά εύκολα. Όταν ήρθα εδώ άρχισα να πίνω καφέδες, παρ’ ότι πριν δε μου άρεσε ο καφές, άκουγα την ελληνική μουσική. Είμαι λίγο… old school, μου αρέσει ο Αντύπας. Τώρα έχω την οικογένειά μου εδώ, οι γονείς τής συζύγου μου μού συμπεριφέρονται άψογα. Έχω αποδεχτεί την κουλτούρα. Δε νιώθω ότι μου λείπει το σπίτι μου τόσο πολύ».

Για τα όσα πέτυχε στην Ελλάδα όσο έπαιζε: «Μόνο όταν σταματάς έχεις την ευκαιρία να δεις τι έχεις καταφέρει. Νιώθω ευγνώμων για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά πολύ περισσότερο για το ότι είχα την αποδοχή απ’ όλους τους φιλάθλους. Με σταματούσαν ακόμα και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και μου έλεγαν ότι τους άρεσε να με βλέπουν και που χαίρομαι τόσο πολύ το παιχνίδι».