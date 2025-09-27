Πρόεδρος Παρτιζάν: «Σε Βιέννη ή Μόναχο το ματς με Ολυμπιακό - Μπορεί να παίξουμε και ένα ματς στην έδρα του ΠΑΟΚ»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, τόνισε πως η σερβική ομάδα θα παίξει στη Βιέννη ή στο Μόναχο το ματς της Euroleague με τον Ολυμπιακό (14/1), ενώ σκέφτεται το «Παλατάκι» στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1).

Η Παρτιζάν θα πρέπει να δώσει δύο εντός έδρας παιχνίδια της Euroleague τον Ιανουάριο μακριά από την "Belgrade Arena" και ο πρόεδρός της, αποκάλυψε τις σκέψεις που κάνουν οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος των Σέρβων:

«Έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση στην Αρένα τον Ιανουάριο με αγώνες υγρού στίβου. Αναγκαζόμαστε να παίξουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Έχουμε ιδέες και περιμένουμε την επιβεβαίωση από τις πόλεις. Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, εξετάζουμε τη Βιέννη ή το Μόναχο.

Όσο για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αυτός ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Λιουμπλιάνα ή στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι συναισθηματικά ξεχωριστή για εμάς λόγω της αδελφοποίησης με τον ΠΑΟΚ, αλλά το γήπεδο είναι μικρότερο. Θα τους ενημερώσουμε μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες».