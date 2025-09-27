Πλήγμα στους Γκρίζλις: Χάνει το ξεκίνημα της σεζόν ο Μπράντον Κλαρκ

Ο έμπειρος σέντερ των Μέμφις Γκρίζλις, θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Ο Μπράντον Κλαρκ διαγνώστηκε με αρθρίτιδα του γόνατος στις εξετάσεις που υποβλήθηκαν οι παίκτες των Γκρίζλις, πριν την έναρξη της pre-season και θα αναγκαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο έμπειρος «ψηλός», θα απουσιάσει αρχικά για διάστημα έξι εβδομάδων, ενώ η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί μετά την ανάρρωσή του από την επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Κλαρκ αντιμετώπισε πρόβλημα και στο τέλος της περσινής σεζόν, με την ατυχία να χτυπάει ξανά την πόρτα του, λίγες εβδομάδες μετά την ανάρρωση του.