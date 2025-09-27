Λι: «Θα υπηρετήσω όποιον ρόλο μου αναθέσει ο κόουτς Μπαρτζώκας»

Ο Σέιμπεν Λι στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας στον ημιτελικό του Super Cup, ανέφερε ότι θα αγωνιστεί σε όποιον ρόλο του ζητήσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο γκαρντ του Ολυμπιακού:



«Θέλαμε να έρθουμε εδώ και να βελτιώσουμε τα πράγματα πάνω στα οποία δουλεύουμε. Νομίζω ότι κάναμε καλή αρχή σήμερα. Σίγουρα ο στόχος είναι το τρόπαιο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε αύριο. Η νοοτροπία μας δεν αλλάζει, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Απλά προσπαθούμε να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να κάνουμε όσα μας ζητάει ο κόουτς.



Προφανώς φέτος έχουμε κάποιους καινούργιους παίκτες. Είμαστε πιο αθλητικοί. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε πολλούς σουτέρ και πολλές επιθετικές απειλές. Σίγουρα και αμυντικά μπορούμε να κάνουμε πολλά με τους παίκτες που διαθέτουμε.



Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο κόουτς. Θα υπηρετήσω όποιον ρόλο μου αναθέσει. Προσπαθώ να εναρμονιστώ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει. Νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, αλλά θα κάνω ό,τι ζητήσει από εμένα ο κόουτς, είμαι ok με αυτό».