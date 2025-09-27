Μπόνα στο SDNA: «Προνόμιο να παίζεις για τον Αταμάν, είναι τιμή, που έπαιξα κόντρα στον Γιάννη»

Ο Τούρκος σέντερ των Σίξερς μίλησε για πολλά πράγματα λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι επίσημες ελληνικές υποχρεώσεις ξεκίνησαν χθες με τους ημιτελικούς του Super Cup. Η Ευρωλίγκα αρχίζει την Τρίτη, που μας έρχεται, αλλά την άλλη εβδομάδα παίρνει μπροστά και το ΝΒΑ. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που Πέμπτη και Σάββατο θα διεξαχθούν στο Αμπου Ντάμπι παιχνίδια προετοιμασίας ανάμεσα στους Νικς και τους Σίξερς. Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι και το πρώτο φιλικό της σεζόν για τη κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Αντεμ Μπόνα έχει μπει κι αυτός στη σχετική διαδικασία. Ο Τούρκος σέντερ είχε τη ρούκι του χρονιά πέρυσι στο ΝΒΑ με τους Σίξερς και ανυπομονεί για την δεύτερη. Η πρώτη ήταν θετική, όπως είναι λογικό πλέον ψάχνει το κάτι παραπάνω.

Με τον 22χρονο σέντερ μιλήσαμε χθες όταν και τέθηκε ενώπιον ελάχιστων μη Αμερικάνων δημοσιογράφων, λίγες μέρες πριν από τα ματς του Αμπου Ντάμπι.

Τι τον ρωτήσαμε; Τι άλλο; Το πως έζησε την εμπειρία του Ευρωμπάσκετ με την Τουρκία και τον Εργκίν Αταμάν. Και βέβαια πως είδε τον ημιτελικό με την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Το να παίξω για τον Αταμάν είναι προνόμιο. Το να παίζεις για αυτόν είναι διαφορετικό από το να παίζεις για όλους τους άλλους προπονητές με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Είναι διαφορετικός, έχει μεγάλη εμπειρία, μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη.

Το να μάθω από αυτόν, το να με προπονεί είναι μεγάλο προνόμιο για εμένα. Μαθαίνω διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Μαθαίνω πολλά από αυτόν, από τις εμπειρίες του. Το ότι έπαιξα κόντρα στην Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ ήταν τρομερό. Ήταν σημαντικό ματς. Μπήκαμε έτοιμοι στον αγώνα, είχαμε πλάνο, το εφαρμόσαμε καλά.

Ήταν μοναδική εμπειρία το να κερδίσω στον ημιτελικό και να φτάσω στον τελικό. Για τον Γιάννη, τι να πούμε, είναι τρομερός παίκτης. Πάντα τον παρακολουθούσα. Το να μοιραστώ μαζί του το παρκέ στο ΝΒΑ είναι επίσης προνόμιο. Καταπληκτικός παίκτης και τρομερές ικανότητες» είπε σχετικά ο Μπόνα, ο οποίος από κει και πέρα μίλησε για διάφορα άλλα θέματα.

Για το πώς νιώθει για τα ματς στο Αμπου Ντάμπι: «Είναι τα πρώτα μου διεθνή παιχνίδια, εκτός της Αμερικής, με το ΝΒΑ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, μίλησα με μερικούς συμπαίκτες μου, με μερικούς φίλους που έχουν παίξει τέτοια ματς. Όλοι λένε καλά πράγματα, πως μπορείς να μάθεις πολλά, ότι είναι όμορφη εμπειρία το να έχεις την ευκαιρία να παίξεις στο εξωτερικό, να είσαι σε χώρα που δεν έχεις πάει. Δεν έχω πάει στο Άμπου Ντάμπι, οπότε είναι ευκαιρία να μάθω νέες κουλτούρες, νέα πράγματα, πώς ζουν οι άνθρωποι.

Έχω ζήσει σε διάφορες χώρες και κουλτούρες, οπότε είναι ευκαιρία να μάθω περισσότερα. Επίσης θα φέρουμε το ταλέντο μας από την Φιλαδέλφεια στους ανθρώπους του Άμπου Ντάμπι, είναι ευκαιρία η ομάδα να αποκτήσει νέους οπαδούς. Κάποιοι μπορεί να μας βλέπουν για πρώτη φορά και μπορεί να μας παρακολουθούν και μετά από αυτό. Είναι μεγάλη ευκαιρία να τους δείξουμε τί μπορούμε να κάνουμε, να φέρουμε την κουλτούρα μας και τα αστέρια μας στο μπάσκετ εκεί».

Για την ψυχική του υγεία και το πώς την προστατεύει: «Όσο ενδιαφερόμαστε για την σωματική μας υγεία, πρέπει και για την ψυχική. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι το να μένω συνδεδεμένος με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Κάποιες φορές ξοδεύουμε πολύ χρόνο στο μπάσκετ. Το να μπορώ να επικοινωνώ με ανθρώπους, να μιλάω, είναι μεγάλη υπόθεση. Κάποιες φορές ακούω μουσική, στρέφομαι στην πίστη μου. Μένω προσγειωμένος όσο μπορώ. Αυτά τα πράγματα με βοηθάνε».

Για το ποιοι συμπαίκτες τον έχουν βοηθήσει περισσότερο και για την καλύτερη συμβουλή που δέχθηκε από όταν πήγε στο ΝΒΑ: «Όλοι οι συμπαίκτες έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να με βοηθήσουν να προσαρμοστώ στο ΝΒΑ από όταν έφτασα εδώ. Ο Λάουρι, ο Εμπίιντ, ο Μάξεϊ, ο Τζορτζ. Δέχομαι μηνύματα από τον Εμπίιντ, τηλεφωνήματα από τον Ντράμοντ. Με βοηθήσαν στην προσαρμογή μου από το κολέγιο στο ΝΒΑ. Η καλύτερη συμβουλή που δέχθηκα είναι να είμαι ο εαυτός μου, να χρησιμοποιώ τα πλεονεκτήματά μου, να μην προσπαθώ να φαίνομαι ελκυστικός αλλά να κάνω αυτό που κάνω και τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Για το πώς θα «μεταφέρει» την αμυντική του κυριαρχία στο ΝΒΑ: «Είναι παίκτες που είναι χρόνια στην λίγκα. Πέρυσι ήταν ο πρώτος μου χρόνος. Υπάρχουν παίκτες που είναι πιο δυνατοί από εμένα στο ΝΒΑ. Το να προσαρμοστώ στο physicality τους είναι η μεγαλύτερη πρόκληση».

Για το πώς επηρεάζει η παρουσία του στο Eurobasket την συνεισφορά του στους Σίξερς: «Είναι τρομερή εμπειρία για εμένα ότι έπαιξα στο Eurobasket, σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση που μετράνε όλα τα ματς. Κάθε παιχνίδι είναι σαν νοκ-άουτ. Το να το μεταφέρω αυτό στο ΝΒΑ είναι πολύ μεγάλο, το να παίζω σε ματς πολύ σημαντικά προετοιμάζει το μυαλό μου. Αυτό πρέπει να μεταφέρω. Σου δίνει ένα preview για τα όσα θα γίνουν στο ΝΒΑ. Είναι σημαντικό που το έζησα γιατί όταν παίζω σημαντικά ματς στο ΝΒΑ θα νιώθω πως έχω ξαναβρεθεί εκεί. Είναι σημαντική εμπειρία».