Χολ: «Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται άλλον σέντερ»

Ο Ντόντα Χολ μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα, σημείωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάζονται άλλον παίκτη στην θέση «5».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πέρασα ένα δύσκολο καλοκαίρι με τα γόνατά μου, αλλά είμαι καλά τώρα. Νιώθω ωραία που θα παίξω απέναντι στον Ρομπ Γκρέι (σ.σ. ήταν συμπαίκτες στη Μονακό). Έλειπε όταν δώσαμε ένα φιλικό προετοιμασίας. Όμως εμείς σκοπεύουμε να κερδίσουμε. Το σύστημα του κόουτς Μπαρτζώκα είναι εξαιρετικό, όπως έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τόσα Final Four κι απλά πρέπει να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο. Το σύστημα είναι εξαιρετικό. Η μπάλα περνάει από όλους, όλοι εμπλέκονται στο παιχνίδι. Δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Ο Ντιλικινά μοιάζει πολύ καλός τύπος. Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά νομίζω ότι έρχεται για να δουλέψει, όπως όλοι μας.



Ειλικρινά πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Δουλέψαμε με τον εαυτό μας στην προετοιμασία, ώστε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Όπως είπατε, η σεζόν είναι μεγάλη. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να κερδίσουμε την EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση υπάρχει.



Είμαστε ομάδα, είμαστε μαζί. Δεν έχει σημασία το πόσα λεπτά παίρνεις στο παρκέ, πρέπει να δουλεύεις σκληρά, ανεξάρτητα από αυτό. Αν ρωτάτε εμένα αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον σέντερ, θα πω όχι. Όμως αν έρθει και κάποιος ακόμα, θα πρέπει να δουλέψει όπως όλοι μας».

