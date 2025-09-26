Αποκάλυψη Τούρκογλου: «Συνεχίζουμε με Αταμάν για το Mundobasket του 2027»

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χινταγέτ Τούρκογλου έριξε «βόμβα», αναφέροντας ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και την 2η θέση, με την τουρκική ομοσπονδία να μένει απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του Αταμάν στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας.

Ο Χινταγέτ Τούρκογλου, μάλιστα σε συνέντευξη που παραχώρησε αποκάλυψε ότι η τουρκική ομοσπονδία θα συνεχίσει την συνεργασίας της με τον coach Αταμάν, με στόχο την συμμετοχή στο Mundobasket που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκογλου:

«Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο για πολλά χρόνια, τόσο με την τρέχουσα γενιά όσο και με τους παίκτες που θα τους διαδεχθούν. Διαθέτουμε το τεχνικό προσωπικό και τους παίκτες που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κάθε διοργάνωση θα αποτελεί στόχο για εμάς. Οι προκριματικοί αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που ξεκινούν τον Νοέμβριο, είναι πολύ σημαντικοί.

Ως εθνική ομάδα, πρέπει να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις. Θέλουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και να αγωνιστούμε με μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα τουρνουά.

Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τα παιδιά μας πέτυχαν μια επιτυχία που θα έκανε όλους περήφανους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το τεχνικός μας επιτελείο. Οι νέοι παίκτες που αναδύονται θα μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο.

Η μόνη μας ελπίδα είναι να μην μας αφήσουν μόνοι μας σοβαροί τραυματισμοί πριν πάμε σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η αυτοπεποίθηση των παικτών μας και ο χρόνος συμμετοχής που θα έχουν στις ομάδες τους θα αυξηθούν. Βελτιώνουμε το μπάσκετ κάθε μέρα».