Η ατάκα του Ομπράντοβιτς για Ντιλικινά: «Ένας παίκτης λιγότερος, τι να κάνουμε;»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του στα σερβικά ΜΜΕ κατά την media day της Παρτιζάν σχολίασε την μεταγραφή του Νιλικινά στον Ολυμπιακό λέγοντας πως έχει ένα παίκτη λιγότερο στην περιφερειακή του γραμμή.

Ο Φρανκ Νιλικινά αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ενισχύουν την περιφερειακή τους γραμμή λίγες μέρες πριν την πρεμιερα της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του στα σερβικά ΜΜΕ κατά την σημερινή media day της Παρτιζάν δεν φάνηκε τόσο ικανοποιημένος με την παραχώρηση του Γάλλου γκαρντ στους Πειραιώτες.

«Δεν ήταν μέρος της προετοιμασίας μας στο μεγαλύτερο διάστημα, έπαιξε μόνο ένα ημίχρονο στην Ιταλία και μέχρι εκεί. Του ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της καριέρας του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής.

Η αποχώρηση του Νιλικινά δημιουργεί ένα κενό στην περιφερειακή γραμμή του συλλόγου του Βελιγραδίου, με τον Ομπράντοβιτς να υπογραμμίζει πως «είναι ένας παίκτης λιγότερος, αλλά τι να κάνουμε; Έτσι είναι τα πράγματα»