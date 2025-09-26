Μπαρτζώκας: «Ειμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα σημείωσε πως είναι ενθουσιασμένος με το φετινό ρόστερ, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που πλήρωσαν για να αποκτηθεί ο Φρανκ Νιλικίνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μου άρεσε το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους της ομάδας, γιατί για μια ακόμα φορά σε μια δύσκολη στιγμή, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και έφεραν τον Νιλικίνα.

Φυσικά και είναι ένας τίτλος. Τον έχουμε κατακτήσει τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Συμβαίνουν πολλά μέσα στη σεζόν. Από τραυματισμούς, μέχρι την μην προσαρμογή κάποιον ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι απλά ευχαριστημένος από το ρόστερ, είμαι ενθουσιασμένος. Έχει τρομερό βάθος. Ρίξαμε τον μέσο όρο ηλικίας, για να έχουμε περισσότερο hustle»