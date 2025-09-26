Μελής & Σία διέλυσαν το Super Cup: Μπροστά σε 800 άτομα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού!

Super Cup φιάσκο με άδειες εξέδρες στους ημιτελικούς. Το προεδρείο του ΕΣΑΚΕ, Μελής και Ρεντζιάς καμάρωναν δίπλα στον Λιόλιο γιατί κατόρθωσαν μια διοργάνωση με εμπορικό ενδιαφέρον να τη μετατρέψουν σε τουρνουά με 800 άτομα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού.

Το Super Cup σε κάθε χώρα της Ευρώπης, είναι γιορτή. Οι πρώτοι αγώνες της σεζόν, κρίνεται τίτλος – όσο ασήμαντος κι αν είναι – οι φίλαθλοι απολαμβάνουν μπάσκετ. Παντού, εκτός από την Ελλάδα. Εδώ η αρρώστια και ο φθηνός παραγοντισμός αποτελείωσαν και τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο ημιτελικός ΑΕΚ-Προμηθέας έγινε μπροστά σε 300 θεατές. Ο δεύτερος ημιτελικός, του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα έγινε μπροστά σε 800 θεατές.

Ο ΕΣΑΚΕ, για λόγους επιβολής του Ολυμπιακού και της ΕΟΚ του Λιόλιου, αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού για να γίνει το Super Cup διοργάνωση με ενδιαφέρον, σασπένς και σαφώς κέρδη για τις ομάδες. Διάλεξε να διεξάγει ξανά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον θέσμο. Πάλι στη Ρόδο τις ημέρες που δεν θα μπορούσε να παραστεί ο Παναθηναϊκός, ώστε να σιγουρέψουν την κούπα άνευ αγώνος.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην Αυστραλία και αγωνίστηκαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βγάζοντας δύο μηδενικά, προκύπτει ο αριθμός των φιλάθλων που προσέγγισε το φιάσκο του Λιόλιου και του Μελή. Των δύο που παρακολουθούσαν χαμογελαστοί και δίπλα-δίπλα τα ματς, προφανώς γεμάτοι ικανοποίηση για την διοργάνωση κατάντια που φέρει την υπογραφή και την παρέμβασή τους.

Προφανώς και η απουσία του μεγαλύτερου brand name έδιωξε το ενδιαφέρον, όμως και πάλι εκεί αγωνίστηκαν δύο απ’ τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Στο πρώτο ματς η ΑΕΚ, στο δεύτερο ο Ολυμπιακός.

Ο όρος «μισοάδειο» είναι ιδιαίτερα ευγενικός για την εικόνα στις εξέδρες. Ακόμη και σε σημεία που φαινόταν κόσμος, ήταν απλά αστυνομικοί που μαζεύτηκαν προφανώς για να φαίνεται πως κάπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία μεγάλη.

Τουρνουά προετοιμασίας, με τη συμμετοχή όχι λαοφιλών σωματείων, σαφώς συγκεντρώνουν περισσότερο κόσμο. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο ΕΣΑΚΕ γνώριζε καλά πως θα στραφούν πολλά βλέμματα πάνω στη διοργάνωση, ακριβώς λόγω της άρνησης των ομάδων να αποδεχτούν την πρόταση του Παναθηναϊκού. Με αποτέλεσμα να τον εξαναγκάσουν να μη συμμετάσχει, για να γίνει αυτό που βόλευε τον Ολυμπιακό.

Έβαλαν τα δυνατά τους δηλαδή, για να παρουσιάσουν αυτή την κατάντια. Την θλίψη για το μπάσκετ, την οποία τολμούν κιόλας να «βαφτίζουν» γιορτή.

Η δουλειά τους έγινε φυσικά. Ήταν εκεί ο Μελής, ως πρόεδρος, ο Ρεντζιάς και η... σκιά του Λεπενιώτη (που δεν παρίσταται στα ματς) ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, ο Λιόλιος που χάρηκε για το επίτευγμά του να οδηγήσει το μπάσκετ στον γύψο, και πιο δίπλα η ιδιοκτησία και στελέχη του Ολυμπιακού γεμάτοι περηφάνια για τον τίτλο που θα κατακτήσουν άνευ αγώνος. Έτσι οραματίστηκαν το μπάσκετ, έτσι το έκαναν.

Το μπάσκετ προοδεύει αγωνιστικά, οι ομάδες ισχυροποιούνται και υπάρχει η δυστυχία να χειρίζονται οργανωτικά και διοικητικά τα ζητήματά του, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Με μοναδικό τους στόχο το συμφέρον και τη διασφάλιση του… άνετου δρόμου προς την επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Αν γινόταν και με απ’ ευθείας ανάθεση, ακόμη καλύτερα.

Ο κόσμος γύρισε την πλάτη. Δεν ενδιαφέρεται κανείς, ούτε καν σε μια κοινωνία όπως αυτή της Ρόδου, που δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει συχνά από κοντά τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ.

Η διάλυση του Super Cup είναι έργο που φέρει φαρδιά πλατιά της παρέας του ΕΣΑΚΕ. Μελής, Ρεντζιάς, Λεπενιώτης το έκαναν μαγαζάκι. Ψιλικατζίδικο για λίγους…

Δείτε φωτογραφίες από το κλειστό της Ρόδου: