Πρόεδρος Παρτιζάν: «Το μπάτζετ της ομάδας εκτοξεύτηκε στα 27 εκατ. ευρώ» Τι είπε για Νιλικινά και Μούρινεν

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αποκάλυψε πως το μπάτζετ της ομάδας εκτοξεύτηκε κατά 35% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Τι είπε για την μεταγραφή του Φρανκ Νιλικινά στον Ολυμπιακό και τον Μίκα Μούρινεν.

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε στα σερβικά ΜΜΕ, στο περιθώριο της Media Day του συλλόγου και αποκάλυψε πως έγινε αύξηση 35% στο μπάτζετ σε σχέση με πέρυσι, για να φτάσει αυτό στα 27 εκατομμύρια ευρώ φέτος.

Παράλλλα μίλησε για την μεταγραφή του Φρανκ Νιλικίνα στον Ολυμπιακό, αλλά και τον Μίκα Μούρινεν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

“Το μπάτζετ μας είναι 27 εκατομμύρια. Αυτό είναι το συνολικό μπάτζετ της πρώτης ομάδας, μαζί με το επιτελείο και όλα τα υπόλοιπα.

Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι καταφέραμε να αποπληρώσουμε όλα τα χρέη ως σερβικός σύλλογος, να γίνουμε μακροπρόθεσμα μέλη και να καταρτίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό.

Από τα 27 εκατομμύρια ευρώ, τα 5.000.000 ευρώ τα επενδύει το κράτος, το κράτος συμπληρώνει με 17 τοις εκατό.

Επίσης, πληρώσαμε εξ ολοκλήρου την άδεια της EuroLeague για την επόμενη σεζόν, από τον προϋπολογισμό του συλλόγου. Είμαι περήφανος για αυτό.

Το σημαντικό είναι, όπως ανέφερα τους προηγούμενους μήνες, ότι λάβαμε μια στρατηγική απόφαση στον σύλλογο και αυξήσαμε το μπάτζετ κατά 35%.

Γιατί το κάναμε αυτό; Για να το εξηγήσω σε όλους, η άφιξη τριών συλλόγων, εννοώ την Χάποελ Τελ Αβίβ, την Dubai BC και τη Βαλένθια, διατάραξε την αγορά του μπάσκετ και οι τιμές των παικτών σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ήταν διαφορετικές. Η εύρεση 30 παικτών για τρεις ομάδες διατάραξε εντελώς την αγορά.

Έπρεπε να κρατήσουμε τον Στέρλινγκ Μπράουν για δύο χρόνια, οπότε του κάναμε επέκταση συμβολαιου.

Πολλές ομάδες μας προσέγγισαν για τον Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος είχε εξαιρετική συμμετοχή στο EuroBasket. Παρατείναμε το συμβόλαιό του για άλλα δύο χρόνια.

Αυτή η αύξηση ύψους 35% μας επέτρεψε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να φέρουμε τον Τζαμπάρι Πάρκερ, τον Σέικ Μίλτον, τον Ντίλαν Οσετκόφσκι. Να σημειώσω ότι με αυτό το μπάτζετ έχουμε ακόμα περιθώριο για την απόκτηση ενός σέντερ. Είμαστε στην αγορά για σέντερ. Μιλήσαμε και με τον Ομπράντοβιτς και με τον Σάβιτς. Δεν θα πάρουμε παίκτη, απλά για να πάρουμε.

Έχουμε αρκετές επιλογές, αρκετούς παίκτες που παρακολουθούμε και όταν το προπονητικό επιτελείο δώσει το πράσινο φως, η διοίκηση είναι έτοιμη. Έχουμε χρήματα.

Τώρα, η κατάσταση με τον Νιλικίκα, δημιούργησε την ανάγκη για την απόκτηση κι ενός γκαρντ. Με την προσθήκη αυτών των δύο παικτών και την άφιξη του Μούρινεν, θα ολοκληρώσουμε την μεταγραφική περίοδο. Οι οπαδοί μας δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Το προπονητικό επιτελείο έχει τον έλεγχο και γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αυτούς τους δύο παίκτες. Ειδικά τον σέντερ, που θα κλείσει σύντομα.

Σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση του συμβολαίου με τον Φρανκ Νιλικίνα. Πρέπει να αναφέρω ότι, όταν συζητούσαμε για την μεταβατική περίοδο και το αν θα τον κρατήσουμε στην ομάδα, είχαμε κάποιες επιλογές που δεν άρεσαν στον παίκτη. Τελικά, εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός που ενδιαφερόταν για εκείνον, αλλά ο σύλλογος ζήτησε αποζημίωση 300.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τη Δευτέρα από τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νιλίκινα που φόρεσε τη φανέλα της Παρτιζάν με τιμή και υπερηφάνεια”.