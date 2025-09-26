Η ΕΡΤ θα μεταδώσει την πρεμιέρα Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός στις 11:45 το πρωί!

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα (4-5/10) και η πρώτη αγωνιστική έχει στο πρόγραμμα της ένα μεγάλο ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αθηναϊκό.
Η αναμέτρηση αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 17:00 (5/10), ωστόσο το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και θα διεξαχθεί τελικά το πρωί του Σαββάτου (4/10) στις 11:45.
Μάλιστα η απόφαση της ΕΡΤ έχει να κάνει με τηλεοπτικούς λόγους ώστε να μεταδοθεί σε ελεύθερο κανάλι το τζάμπολ στις 11:45.
Η ανακοίνωση:
Για τηλεοπτικούς λόγους, ο αγώνας Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ, για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 05/10/2025 και ώρας 17.00, θα διεξαχθεί στις 04/10/2025 και ώρα 11.45, στο Κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα «Δ. Καλτσάς».